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Закон, порядок, государство

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В Калужской области Полицейский Дед Мороз поздравил юную жительницу Малоярославецкого района с наступающими новогодними праздниками

В Калужской области Полицейский Дед Мороз поздравил юную жительницу Малоярославецкого района с наступающими новогодними праздниками

В рамках Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» сотрудники ОМВД России по Малоярославецкому району совместно с председателем Общественного совета при территориальном органе Петром Полищуком приехали домой к подшефному ребенку, чтобы поздравить ее с наступающим Новым годом.

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