В Калужской области Полицейский Дед Мороз поздравил юную жительницу Малоярославецкого района с наступающими новогодними праздниками

В рамках Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» сотрудники ОМВД России по Малоярославецкому району совместно с председателем Общественного совета при территориальном органе Петром Полищуком приехали домой к подшефному ребенку, чтобы поздравить ее с наступающим Новым годом.