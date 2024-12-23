В Калужской области Полицейский Дед Мороз поздравил юную жительницу Малоярославецкого района с наступающими новогодними праздниками

В рамках Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» сотрудники ОМВД России по Малоярославецкому району совместно с председателем Общественного совета при территориальном органе Петром Полищуком приехали домой к подшефному ребенку, чтобы поздравить ее с наступающим Новым годом.
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