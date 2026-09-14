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Владимир Путин приветствовал участников и гостей финала Чемпионата высоких технологий

Владимир Путин приветствовал участников и гостей финала Чемпионата высоких технологий

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям финала Чемпионата высоких технологий 2026 года, торжественная церемония открытия которого состоялась 14 сентября в Великом Новгороде.

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