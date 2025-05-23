Доля свободных офисов в «Москва-Сити» достигла исторического минимума

Доля вакантных площадей в офисных зданиях класса А в московском международном деловом центре «Москва-Сити» по итогам I квартала 2025 года достигла исторического минимума — 1,9% без учета вторичного предложения от инвесторов.
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