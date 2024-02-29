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В МОК заявили, что новых рекомендаций по допуску России на Олимпиаду не будет

В МОК заявили, что новых рекомендаций по допуску России на Олимпиаду не будет

Рекомендации Международного олимпийского комитета по допуску российских спортсменов на летние Олимпийские игры в Париже, опубликованы в декабре 2023 года, окончательные и никаких дополнительных уточнений не будет, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МОК.

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