В МОК заявили, что новых рекомендаций по допуску России на Олимпиаду не будет

Рекомендации Международного олимпийского комитета по допуску российских спортсменов на летние Олимпийские игры в Париже, опубликованы в декабре 2023 года, окончательные и никаких дополнительных уточнений не будет, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МОК.