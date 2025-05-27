Новый асфальт во дворах: во Владивостоке ремонтируют дорогу по улице Шошина

Во Владивостоке набирает обороты масштабная программа по ремонту дорожной инфраструктуры, охватывающая как центральные магистрали, так и внутриквартальные проезды и дворовые территории многоквартирных домов.
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