Стрелок Стеценко спас сослуживца и уничтожил десять пехотинцев ВСУ

Министерство обороны РФ Гвардии рядовой Дмитрий Стеценко, выполняющий боевые задачи стрелка в зоне спецоперации, корректировал минометный огонь по позициям ВСУ, когда рядом взорвался снаряд вражеской артиллерии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии