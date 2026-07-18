#раскладка Просто напомним, что людоловы ТЦК продолжают нагибать украинцев, как рабов. Это только за сегодня видео, которое попало в сеть, а таких случаев намного больше.
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#раскладка Просто напомним, что людоловы ТЦК продолжают нагибать украинцев, как рабов. Это только за сегодня видео, которое попало в сеть, а таких случаев намного больше.
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