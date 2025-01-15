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Oting Paladin резко подорожал в России: внедорожник прибавил в цене 300 тысяч рублей

Oting Paladin резко подорожал в России: внедорожник прибавил в цене 300 тысяч рублей

Бренд Oting поднял цены в январе на свой внедорожник Oting Paladin («Паладин»), который в этом месяце стал дороже сразу на 300 тысяч рублей — компания отменила прямую скидку, распространявшуюся на автомобиль еще с ноября 2024 года.

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