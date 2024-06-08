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Эволюция ядерного ужаса

Эволюция ядерного ужаса

В последнее время произошли значительные изменения в стратегическом балансе сил в Европе, которые связаны с размещением модернизированного тактического ядерного оружия (TNW), ракет малой и средней дальности и новых пусковых устройств МК-41 Модернизация TNW в Европе ускорилась, что связано с обновлением американского B61-12.

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