Эволюция ядерного ужаса

В последнее время произошли значительные изменения в стратегическом балансе сил в Европе, которые связаны с размещением модернизированного тактического ядерного оружия (TNW), ракет малой и средней дальности и новых пусковых устройств МК-41 Модернизация TNW в Европе ускорилась, что связано с обновлением американского B61-12.