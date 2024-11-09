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Галустян удивил фанатов новым имиджем (фото)

Галустян удивил фанатов новым имиджем (фото)

Практически теперь это другой человек. Российский юморист Михаил Галустян показал в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая в России признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена) новый имидж.

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Дмитрий Бакланов
Напрягает. Мода на ваххабитскую бороду :глупость или безрассудство?
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