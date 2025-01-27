В США прошли массовые рейды против нелегальных мигрантов

Телеканал CBS, ссылаясь на правоохранительные органы, сообщил, что в США иммиграционная служба и таможенная полиция провела рейды по поиску нелегальных мигрантов в штате ТехасКак уточняет телеканал, в ходе рейдов были задержаны более 80 человек в городах Ирвинг, Форт-Уэрт и Даллас .