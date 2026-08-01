Исторические напёрстки Спасибо за подброшенные к порогу избы-отвечальни любопытные статейки на общую тему, как атаки украинцев на инфраструктуру «Wildberries» вызовут экономический и (самое важное) социальный кризис в наших богоспасаемых широтах.
Ну как, пошатали Россию?
Комментарии
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Инна Каракеян
События последних месяцев показали ... нет, доказали наличие у повзрослевшей России внутренней стойкости. Одно удручает: большинство начальства продолжает смотреть на уже сложившуюся картину глазами некоего импортного воспитателя для дворянских недорослей. Разговаривая на малопонятном птичьем языке. Натужно гримасничая и стараясь привнести в грубоватый уклад поместья чужеродный лоск и кружева какого-нибудь провонявшего мочой и экскрементами Версаля.
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1 м.
Людмила Фирстова
Инна, это они Вам лично об этом рассказали? Вы настолько близки к этим начальникам, что можете сделать такие выводы? Уверена, что нет, это Ваши фантазии...
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1 м.
Александр Симаков
Нас тоже удручает, что ваш дворовый недоросль Пашинян разговаривает на птичьем языке, натужно гримасничая и стараясь затащить вашу АрмЯнию в провонявший мочой и экскрементами Евросоюз. 😂 У вас там, в АрмЯнии так же всё хорошо, как было 10 лет назад?
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