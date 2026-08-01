Инна Каракеян События последних месяцев показали ... нет, доказали наличие у повзрослевшей России внутренней стойкости. Одно удручает: большинство начальства продолжает смотреть на уже сложившуюся картину глазами некоего импортного воспитателя для дворянских недорослей. Разговаривая на малопонятном птичьем языке. Натужно гримасничая и стараясь привнести в грубоватый уклад поместья чужеродный лоск и кружева какого-нибудь провонявшего мочой и экскрементами Версаля.

Людмила Фирстова Инна, это они Вам лично об этом рассказали? Вы настолько близки к этим начальникам, что можете сделать такие выводы? Уверена, что нет, это Ваши фантазии...