Смоленские школьники на велосипедах устроили смертельно опасное сопровождение трамваю

«Цеплялись за трамвай, пытались обгонять его, а некоторые выезжали на встречные трамвайные пути, рядом с автомобильной дорогой» Школьники на велосипедах устроили опасное сопровождение трамваю в Смоленске - о ситуации, которая едва не стала аварийной, в соцсетях рассказал один из горожан.