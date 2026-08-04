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Смоленск 2.0

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Смоленские школьники на велосипедах устроили смертельно опасное сопровождение трамваю

Смоленские школьники на велосипедах устроили смертельно опасное сопровождение трамваю

«Цеплялись за трамвай, пытались обгонять его, а некоторые выезжали на встречные трамвайные пути, рядом с автомобильной дорогой» Школьники на велосипедах устроили опасное сопровождение трамваю в Смоленске - о ситуации, которая едва не стала аварийной, в соцсетях рассказал один из горожан.

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