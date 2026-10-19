Time: “The very connections to Trumpism that fueled Ramaswamy’s fast political rise are now giving his party reason to worry, as polls show him trailing Democrat Amy Acton, a former state health chief and a first-time candidate.
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