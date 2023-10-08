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Русские медленно запрягают, быстро едут, а тормозов вообще не признают

Русские медленно запрягают, быстро едут, а тормозов вообще не признают

Любая война неизбежно заканчивается. Весь вопрос — где и как? В текущих условиях резкого ожесточения, побитых горшков со всей Западной Цивилизацией, предъявленной коллективной ответственности всему русскому народу одновременно с претензией лично Путину в том, что построил диктатуру, угнетая и лишая самовыражения этот самый русский народ, грабительский отбор денег и собственности, передача нацистам всего оружия, что можно было отдать — да… Русские медленно запрягают, быстро едут, а тормозов вообще не признают .

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