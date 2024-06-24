Россия вошла в ТОП-5 стран по въездному турпотоку на Кубу

За период с января по май 2024 года Россия вошла в пятерку лидеров по въездному турпотоку на Кубу. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное управление статистики и информации (ONEI) Кубы за первые пять месяцев 2024 года Кубу посетили 70 668 российских туристов.