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Россия вошла в ТОП-5 стран по въездному турпотоку на Кубу

За период с января по май 2024 года Россия вошла в пятерку лидеров по въездному турпотоку на Кубу.     Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное управление статистики и информации (ONEI) Кубы за первые пять месяцев 2024 года Кубу посетили 70 668 российских туристов.

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