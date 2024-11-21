Вагенкнехт назвала ордер на арест Нетаньяху «громкой пощечиной» Шольцу и Бербок

Глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт назвала выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «громкой пощечиной» канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и министру иностранных дел Анналене Бербок.
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