Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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На одного Ивана — 10 Равшанов: заполучить русского стало невозможно, жалуется красавица

На одного Ивана — 10 Равшанов: заполучить русского стало невозможно, жалуется красавица

Русский компас Фото: скрин видео. Девушка рассказала, что сайты знакомств заполонили навязчивые мигранты, и поведала о своём поучительном опыте "восточной сказки".

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Комментарии
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А
Александр24
Русские Ваньки тоже читают комментарии наших &quot;девушек&quot; (после 10-20 &quot;пробных отношений&quot;) в соцсетях и приходят к выводу, что такие полу-шлюшки им и на дух не нужны. Станьте хотя бы на 70% советскими девушками (поговорите с бабушками - они вам расскажут, какой должна быть жена) и хорошие мальчики к вам потянутся, да и вам не потребуется решать, когда ему &quot;дать&quot; на первом или втором свидании. Да и не по ресторанам узнают людей, а в спокойных неторопливых прогулках, задушевных беседах, где человека намного быстрее узнаешь, чем в постели после ресторана.
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2 час.
Андрей Соловьев
А сколько джамшутов ??? 100500 ?
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16 мин.
Иван Ураганов
Несчётное количество!
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15 мин.
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