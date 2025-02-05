На одного Ивана — 10 Равшанов: заполучить русского стало невозможно, жалуется красавица

А

Александр24

Русские Ваньки тоже читают комментарии наших "девушек" (после 10-20 "пробных отношений") в соцсетях и приходят к выводу, что такие полу-шлюшки им и на дух не нужны. Станьте хотя бы на 70% советскими девушками (поговорите с бабушками - они вам расскажут, какой должна быть жена) и хорошие мальчики к вам потянутся, да и вам не потребуется решать, когда ему "дать" на первом или втором свидании. Да и не по ресторанам узнают людей, а в спокойных неторопливых прогулках, задушевных беседах, где человека намного быстрее узнаешь, чем в постели после ресторана.