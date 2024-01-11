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От новосибирцев требуют удалить "вредоносное приложение" 2ГИС

От новосибирцев требуют удалить "вредоносное приложение" 2ГИС

Система безопасности смартфонов на Android начала считать сервис потенциально опасным.Со среды, 10 января, пользователи смартфонов на ОС Android стали получать оповещение службы Play Защита, что устройство в опасности.

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