Генштаб Беларуси пригрозил применением ядерного оружия при угрозе суверенитету

В интервью телеканалу ОНТ начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь, первый заместитель министра обороны Павел Муравейко заявил, что в случае возникновения угрозы суверенитету и независимости страны Беларусь готова применить фактор тактического ядерного оружия.
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