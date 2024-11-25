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В выборах президента Румынии лидирует критик помощи Украине Джеорджеску

В выборах президента Румынии лидирует критик помощи Украине Джеорджеску

После обработки почти 100% бюллетеней лидерство осталось за независимым кандидатом.Согласно данным ЦИК, в выборах президента Румынии после обработки 98,7% голосов избирателей лидерство осталось за Кэлин Джеорджеску.

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Комментарии
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Валерий Путря
В Румынии повторится молдавский сценарий. Во втором туре будет побеждать Джорджеску, а &quot;победит&quot; - Чолаку. За счет &quot;голосов&quot; румын, проживающих в европке.
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