В выборах президента Румынии лидирует критик помощи Украине Джеорджеску

После обработки почти 100% бюллетеней лидерство осталось за независимым кандидатом.Согласно данным ЦИК, в выборах президента Румынии после обработки 98,7% голосов избирателей лидерство осталось за Кэлин Джеорджеску.
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