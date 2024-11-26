Опубликован план ремонта школ, детских садов и общежитий Смоленской области на 2025 год

О результатах и перспективах реализации проекта «Новая школа» в регионе рассказал сенатор Руслан Смашнев Восемь школ, два детсада, медколледж и общежития для студентов отремонтируют в Смоленской области в 2025 году в рамках проекта «Новая школа», сообщает смоленский сенатор Руслан Смашнев.