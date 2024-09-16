16.09.24==Остров Мадагаскар

Южный тропик пересекает Мадагаскар, что определяет тропический характер его природы. Благодаря большой протяженности страны с севера на юг (почти 1600 км) и гористому рельефу, создающим заметные различия в распределении тепла и влаги, ландшафты Мадагаскара весьма разнообразны.