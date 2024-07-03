Стартовали съёмки экранизации Watch Dogs — с анонса фильма прошло больше 10 лет Фр...

Стартовали съёмки экранизации Watch Dogs — с анонса фильма прошло больше 10 летФранцузский издатель и разработчик Ubisoft подтвердил мартовский репортаж Deadline: по мотивам серии хакерских экшенов в открытом мире Watch Dogs снимут полнометражный фильм.
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