Хабаровский край снова ставит рекорды по жилищному строительству

За первые шесть месяцев текущего года в Хабаровском крае введено в эксплуатацию более 230 тысяч квадратных метров жилых помещений, что на три процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
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