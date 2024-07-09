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Хабаровский край снова ставит рекорды по жилищному строительству

Хабаровский край снова ставит рекорды по жилищному строительству

За первые шесть месяцев текущего года в Хабаровском крае введено в эксплуатацию более 230 тысяч квадратных метров жилых помещений, что на три процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

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