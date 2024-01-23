Египет предостерег Израиль от захвата Филадельфийского коридора

Каир официально предупредил Израиль о том, что любая попытка взять контроль над безопасностью полосы земли, разделяющей сектор Газа и Египет, приведет к "серьезной угрозе" отношениям между двумя странами.
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