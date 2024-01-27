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Гребенщиков* высказался о Бутусове и Сукачеве: “Потому что деньги нужны”

Гребенщиков* высказался о Бутусове и Сукачеве: “Потому что деньги нужны”

Борис Гребенщиков* задолго до начала СВО решил покинуть Родину и обосновался в Англии. Больше он в Россию не ногой, даже ради своих близких и родных, поскольку не одобряет действия российской власти.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Да уж. Как неприятно. &quot;Рок-н-ролл жив, а ты уже нет&quot;...
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16 час.
Zoia Goldshtab
Старое дерьмо огроооооооомным самомнением.......
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14 час.
ТГ
Татьяна Гамулина
А зачем о нем говорить, вознеслись на Олимп у лихие 90-е, ранее когда было правило оригинала голоса то он был никем так перебивался, я например 1968 года рождения только хотела его послушать, а когда послушала и отреклась хрип и прокуренный гений на лицо. 90-е года подняли такую гниль со дна на высоту. Хочу услышать мнение.. .???
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12 час.

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