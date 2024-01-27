Гребенщиков* высказался о Бутусове и Сукачеве: “Потому что деньги нужны”

ТГ

Татьяна Гамулина

А зачем о нем говорить, вознеслись на Олимп у лихие 90-е, ранее когда было правило оригинала голоса то он был никем так перебивался, я например 1968 года рождения только хотела его послушать, а когда послушала и отреклась хрип и прокуренный гений на лицо. 90-е года подняли такую гниль со дна на высоту. Хочу услышать мнение.. .???