МИД России заявил об ухудшении переговорных позиций Киева

Замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил, что Киев ухудшил свои переговорные позиции, применяя тактику диверсий против гражданских и невоенных объектов в России, что привело к исключению предложений с переговорного стола.
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