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Царьград

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МИД России заявил об ухудшении переговорных позиций Киева

МИД России заявил об ухудшении переговорных позиций Киева

Замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил, что Киев ухудшил свои переговорные позиции, применяя тактику диверсий против гражданских и невоенных объектов в России, что привело к исключению предложений с переговорного стола.

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