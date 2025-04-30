Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Вице-премьер Украины подтвердила подписание сделки с США по ископаемым

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила подписание соглашения с США о полезных ископаемых, которое предусматривает создание совместного инвестиционного фонда.

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