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Царьград

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Израильские чиновники потеснили украинских "гостей": Байден уже выбрал "любимчиков"

Израильские чиновники потеснили украинских "гостей" и хотят проконсультироваться с администрацией Байдена.

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