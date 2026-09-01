Monad сообщил о 100% бесперебойной работе сети с момента запуска

С момента запуска основной сети 24 ноября 2025 года блокчейн Monad не зафиксировал ни одного полного отключения или остановки.
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