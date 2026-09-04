В Нигерии при попытке хищения нефти из трубопровода погибли 43 человека

В Нигерии при попытке незаконной откачки нефтепродуктов из трубопровода погибли не менее 43 человек. Об этом сообщило издание Sahara Reporters.
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