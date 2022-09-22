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Загнаны в уголь: Европа ослабила санкции против российского топлива

Загнаны в уголь: Европа ослабила санкции против российского топлива

В новых правила европейским компаниям разрешаются поставки в третьи страны. Евросоюз смягчил санкционные ограничения в отношении российского угля — первого из российских энергоносителей, против которого в этом году было введено европейское эмбарго.

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