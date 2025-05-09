Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Началась авиационная часть парада Победы на Красной площади

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Авиационные группы высшего пилотажа «Русские витязи» на Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29, а также штурмовики Су-25 завершили парад на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ТАСС.

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