Началась авиационная часть парада Победы на Красной площади

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Авиационные группы высшего пилотажа «Русские витязи» на Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29, а также штурмовики Су-25 завершили парад на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ТАСС.