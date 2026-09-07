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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Газзаев об 1:2 «Спартака»: «Карседо ошибся – если нет Барко, играй в два форварда! Как можно было оставить в запасе Даку? Это наводит на мысль, что тренер вышел играть на ничью»

Бывший тренер ЦСКА и «Динамо» Валерий Газзаев раскритиковал возглавляющего «Спартак» Хуана Карседо за выбор стартового состава на дерби с бело-голубыми (1:2) в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ .

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