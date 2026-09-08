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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Объявлены 30 претендентов на «Золотой мяч»: Месси, Кейн, Хвича, Мбаппе, Холанд, Винисиус, Ямаль, Бруну, Беллингем, Олисе, Райс, Ферран, Родри, Мане, Киньонес номинированы

Журнал France Football объявил имена номинантов на « Золотой мяч »-2026.  На награду лучшему футболисту года претендуют 30 игроков: Джуд Беллингем («Реал», Англия), Пау Кубарси («Барселона», Испания), Марк Кукурелья («Челси»/«Реал», Испания), Усман Дембеле («ПСЖ», Франция), Бруну Фернандеш (« Манчестер Юнайтед », Португалия), Луис Диас («Бавария», Колумбия), Габриэл Магальяэс («Арсенал», Бразилия), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия), Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко), Харри Кейн («Бавария», Англия), Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия), Ламин Ямаль («Барселона», Испания), Садьо Мане («Аль-Наср», Сенегал), Маркиньос («ПСЖ», Бразилия), Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина), Килиан Мбаппе («Реал», Франция), Нуну Мендеш («ПСЖ», Португалия), Лионель Месси («Интер» Майами, Аргентина), Жоау Невеш («ПСЖ», Португалия), Майкл Олисе («Бавария», Франция), Вильян Пачо («ПСЖ», Эквадор), Хулиан Андрес Киньонес («Аль-Кадисия», Мексика), Деклан Райс («Арсенал», Англия), Родри («Манчестер Сити»/«Барселона», Испания), Фабиан Руис («ПСЖ», Испания), Вильям Салиба («Арсенал», Франция), Ферран Торрес («Барселона»/»ПСЖ», Испания), Дайо Упамекано («Бавария», Франция), Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия), Витинья («ПСЖ», Португалия).

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