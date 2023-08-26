Дегунинские вести

20 подписчиков

Свежие комментарии

  • Сергей Ожгибесов
    Нам бы в Омск этот старый асфальтСтарый асфальт вы...
  • Василий Лыгин
    Ну почему квиз? В русском языке нет определения этому мероприятию?В Керамическом пр...
  • Дмитрий Зайцев
    Улицу у посольства Швеции назвать Полтавская, а у аглицкого посольсва- Индийский исход.Мосгордума: Площа...

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

На месте работают экстренные службы Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил жителям столицы, что в субботу, 26 августа, в Московской области силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который летел к Москве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх