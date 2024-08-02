Товарищеские матчи. «Интер» в гостях у «Пизы», «Гавр» Кузяева против НЕК, «Монако» Головина сыграет с «Брюгге-2» 

Товарищеские матчи НЕК Нидерланды – Гавр Франция Дата проведения 2 августа, 20:00 Онлайн матча Пиза Италия – Интер Италия Дата проведения 2 августа, 20:30 Онлайн матча Брюгге II Бельгия – Монако Монако Дата проведения 2 августа, 22:00 Онлайн матча ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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