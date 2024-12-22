«Сначала надо выйти в плей-офф, а там будем рассуждать о шансах»

На прошедшем в Санкт-Петербурге Кубке Первого канала помимо традиционных участников в лице команд России, Белоруссии и Казахстана в этом году сыграла экспериментальная сборная мира КХЛ, составленная из легионеров Континентальной хоккейной лиги.
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