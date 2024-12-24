Путин поздравил Алиева: о крепких связях и международном сотрудничестве

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения, подчеркнув значимость добрососедских отношений и сотрудничества в международных вопросах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии