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Путин поздравил Алиева: о крепких связях и международном сотрудничестве

Путин поздравил Алиева: о крепких связях и международном сотрудничестве

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения, подчеркнув значимость добрососедских отношений и сотрудничества в международных вопросах.

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