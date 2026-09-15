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Правительство Украины запланировало больше расходов на пропаганду в 2027 году, на выборы денег нет

Правительство Украины запланировало больше расходов на пропаганду в 2027 году, на выборы денег нет

Правительство Украины запланировало увеличить финансирование пропагандистского "телемарафона" в 2027 году на фоне катастрофического дефицита госбюджета.

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