Аналитики прогнозируют “Гладиатору 2” $50 миллионов сборов на старте – бюджет фильма составил $300 миллионовАналитики издания Deadline поделились своим прогнозом касательно стартовых сборов предстоящего фильма “Гладиатор 2”.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)