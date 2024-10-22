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Аналитики прогнозируют “Гладиатору 2” $50 миллионов сборов на старте – бюджет...

Аналитики прогнозируют “Гладиатору 2” $50 миллионов сборов на старте – бюджет...

Аналитики прогнозируют “Гладиатору 2” $50 миллионов сборов на старте – бюджет фильма составил $300 миллионовАналитики издания Deadline поделились своим прогнозом касательно стартовых сборов предстоящего фильма “Гладиатор 2”.

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