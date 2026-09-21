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Полина Ауг долго искала себя: отчисление из МХАТа, режиссура и возвращение к актёрской профессии

Полина Ауг долго искала себя: отчисление из МХАТа, режиссура и возвращение к актёрской профессии

Полина Ауг, дочь актрисы Юлии Ауг, с детства была близка к кино. Но её собственный путь начался не с успеха, а с серьёзной неудачи.

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