Uspei.com

7 подписчиков

Для расширения производства iPhone 14 Apple добавила к глобальным поставщикам не менее шести новых компаний из материкового Китая

Для расширения производства iPhone 14 Apple добавила к глобальным поставщикам не менее шести новых компаний из материкового Китая

По меньшей мере шесть новых компаний из материкового Китая были включены в число глобальных поставщиков, согласно новому списку поставщиков, опубликованному Apple Inc.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх