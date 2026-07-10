Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В брянском небе уничтожено 186 беспилотников

В брянском небе уничтожено 186 беспилотников

Силы ПВО и оперативные группы отразили массированную атаку БпЛА на Брянскую область. Как сообщил врио главы региона Егор Ковальчук, за минувшие сутки над территорией Брянской области была пресечена масштабная попытка атаки с применением беспилотных летательных аппаратов.

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