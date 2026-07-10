В брянском небе уничтожено 186 беспилотников

Силы ПВО и оперативные группы отразили массированную атаку БпЛА на Брянскую область. Как сообщил врио главы региона Егор Ковальчук, за минувшие сутки над территорией Брянской области была пресечена масштабная попытка атаки с применением беспилотных летательных аппаратов.