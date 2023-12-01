Госдеп: США могут пересмотреть решение о смягчении санкций против Венесуэлы

В Госдепартаменте США могут пересмотреть решение о смягчении санкций в отношении Венесуэлы, если Каракас не выполнит выдвинутых Вашингтоном требований по освобождению незаконно задержанных американских граждан, а также допущению к президентским выборам кандидатов от оппозиции.
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