Страна и люди
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Страна и люди

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Госдеп: США могут пересмотреть решение о смягчении санкций против Венесуэлы

Госдеп: США могут пересмотреть решение о смягчении санкций против Венесуэлы

В Госдепартаменте США могут пересмотреть решение о смягчении санкций в отношении Венесуэлы, если Каракас не выполнит выдвинутых Вашингтоном требований по освобождению незаконно задержанных американских граждан, а также допущению к президентским выборам кандидатов от оппозиции.

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