Госдеп: США могут пересмотреть решение о смягчении санкций против Венесуэлы

В Госдепартаменте США могут пересмотреть решение о смягчении санкций в отношении Венесуэлы, если Каракас не выполнит выдвинутых Вашингтоном требований по освобождению незаконно задержанных американских граждан, а также допущению к президентским выборам кандидатов от оппозиции.