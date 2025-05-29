Жителям Новосибирской области в 2025 году снова не хватит местного картофеля

Один из основных продуктов питания сильно дорожает и напрямую зависит от импорта.В регионах России и в Новосибирской области, в том числе, происходит актуализация и пересмотр планов по выращиванию картофеля.
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