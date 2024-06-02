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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губернатор Петербурга Беглов: «Второй «золотой дубль» в истории «Зенита». Как болельщик клуба с 45-летним стажем, рад, что оба выпали на период моей работы»

Петербуржцы обыграли «Балтику» в Суперфинале Фонбет Кубка России со счетом 2:1. Ранее сине-бело-голубые также стали чемпионами России, а также выиграли Суперкубок.

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