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Бабаев о Щенникове: «Не вижу предпосылок для продления контракта»

Бабаев о Щенникове: «Не вижу предпосылок для продления контракта»

Об этом заявил генеральный директор армейцев Роман Бабаев. «К сожалению, мы видим, что количество игрового времени, которое Жора имеет сейчас, объективно не соответствует его уровню.

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