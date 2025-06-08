Наука признала - у животных есть сознание: Они умеют считать, говорить и сочувствовать

владимир рябченко

Это разве наука??? Все кто работает с коровами, лошадьми, собаками... давно в курсе... Со мной даже воробьи гнездящиеся у меня в гараже общаются... Кто финансирует этих "учОных"??? Я уж про то, что свинья чувствует, что её собрались заколоть и не говорю...