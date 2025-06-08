ЖИВОЙ УГОЛОК
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ЖИВОЙ УГОЛОК

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Свежие комментарии

  • Бобкина Татьяна
    Испокон века простые " "необразованные" люди общались с животными и знали что у них есть сознание.И только ученые ник...Наука признала - ...
  • владимир рябченко
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Наука признала - у животных есть сознание: Они умеют считать, говорить и сочувствовать

Наука признала - у животных есть сознание: Они умеют считать, говорить и сочувствовать

  «У животных нет сознания, только инстинкты!» - внушали нам в школе. «Инстинкты» мыслились как «программа ЭВМ»: что железка, что кошка не понимают, зачем они делают то или другое, как.

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Комментарии
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владимир рябченко
Это разве наука??? Все кто работает с коровами, лошадьми, собаками... давно в курсе... Со мной даже воробьи гнездящиеся у меня в гараже общаются... Кто финансирует этих &quot;учОных&quot;??? Я уж про то, что свинья чувствует, что её собрались заколоть и не говорю...
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12 час.
Бобкина Татьяна
Испокон века простые &quot; &quot;необразованные&quot; люди общались с животными и знали что у них есть сознание.И только ученые никак не могли это доказать и понять, что все на свете живое. И даже растения понимают как к ним относятся люди.
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3 час.
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